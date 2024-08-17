Колин Ферт снимется в новом фильме Спилберга

Британский актер Колин Ферт снимется в новом фильме Стивена Спилберга, сообщает Deadline. Картина Amblin и Universal основана на рассказе Спилберга, над сценарием работает давний соратник режиссера Дэвид Кепп.
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