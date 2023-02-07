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Комиссия по Сирии призвала прекратить бои для облегчения доставки гуманитарной помощи

Комиссия по Сирии призвала прекратить бои для облегчения доставки гуманитарной помощи

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии заявила, что в республике прекращение огня должно быть установлено для облегчения доставки гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения людям.

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