Комиссия по Сирии призвала прекратить бои для облегчения доставки гуманитарной помощи

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии заявила, что в республике прекращение огня должно быть установлено для облегчения доставки гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения людям.
Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии заявила, что в республике прекращение огня должно быть установлено для облегчения доставки гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения людям.
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