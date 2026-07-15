В Турции заявили об угрозе морским перевозкам из-за атак Украины после саммита НАТО

Украина после саммита НАТО в Анкаре резко увеличила число атак на суда в Черном и Азовском морях. Под удары попали в том числе танкеры, связанные с Турцией, что создает угрозу морским перевозкам и энергетической безопасности республики.
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