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В петербургском ТЦ врача облили кипятком из-за конфликта за место в очереди

В петербургском ТЦ врача облили кипятком из-за конфликта за место в очереди

Посетители фуд-корта на Коломяжском проспекте поспорили из-за места в очереди. В результате ссоры незнакомка облила 49-летнюю петербурженку горячим кофе.

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Вера Охотникова
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