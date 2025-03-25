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Разведка США назвала конечный итог конфликта на Украине

Разведка США назвала конечный итог конфликта на Украине

Разведка США сообщила, чем закончится конфликт на Украине.Согласно данным разведки США, Россия удерживает преимущество в зоне боевых действий и имеет потенциал для получения существенных уступок от Украины в результате текущего конфликта.

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