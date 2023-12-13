Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Киеву при разморозке ее средств

В Венгрии согласились снять вето на военные поставки для Киева, если при этом для страны будут разморожены около семи с половиной миллиардов евро, которые Европейский Союз (ЕС) удерживает для Будапешта на фоне разногласий в миграционной политике.
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