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Газета.ру

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Овечкин заявил, что принял решение об уходе из "Вашингтона" ради жены и детей

Овечкин заявил, что принял решение об уходе из "Вашингтона" ради жены и детей

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после текущего сезона.

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