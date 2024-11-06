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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Два игрока поставили новый рекорд по прохождению Borderlands 2 без получения урон...

Два игрока поставили новый рекорд по прохождению Borderlands 2 без получения урон...

Два игрока поставили новый рекорд по прохождению Borderlands 2 без получения урона с разницей в несколько часовОдин из героев этой новости, HeyBlasty, наконец-то закрыл одну из своих самых сложных задач – прохождение Borderlands 2 без получения урона.

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