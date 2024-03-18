«МЮ» победил «Ливерпуль» 4:3, «Барса» разнесла «Атлетико», Медведев уступил Алькарасу в финале, СКА проиграл «Автомобилисту» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» (4:3) в 1/4 финала Кубка Англии в жарком матче: Эллиотт забил на 105-й, Рэшфорд – на 112-й, Диалло – на 121-й! «Челси» прошел «Лестер» (4:2).
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