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«МЮ» победил «Ливерпуль» 4:3, «Барса» разнесла «Атлетико», Медведев уступил Алькарасу в финале, СКА проиграл «Автомобилисту» и другие новости

«МЮ» победил «Ливерпуль» 4:3, «Барса» разнесла «Атлетико», Медведев уступил Алькарасу в финале, СКА проиграл «Автомобилисту» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» (4:3) в 1/4 финала Кубка Англии в жарком матче: Эллиотт забил на 105-й, Рэшфорд – на 112-й, Диалло – на 121-й! «Челси» прошел «Лестер» (4:2).

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Комментарии
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Лена Мисько
Разблокирована новая мишень 🎯
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7 час.
Лена Мисько
Предыдущий матч плей-офф на уровне 2 раунда и выше, когда одна команда обыграла другую в 7 шайб – «Авангард» 18 марта 2022 года обыграл «Металлург» 8:1. В тот же день «Спартак» в Санкт-Петербурге обыграл СКА 6:1.
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7 час.
Лена Мисько
🚜 «Трактор» снова делает это! Вторая победа над «Динамо» Какой же сумасшедший и шикарный был матч. Челябинцы дали отыграться москвичам – с 0:2 и 2:4. Но в овертайме Шаров лёжа всё решил 👊🏻 Обладатель Кубка Континента едет в Челябинск, проигрывая 0:2 в серии 😬
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6 час.

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