«МЮ» победил «Ливерпуль» 4:3, «Барса» разнесла «Атлетико», Медведев уступил Алькарасу в финале, СКА проиграл «Автомобилисту» и другие новости

Предыдущий матч плей-офф на уровне 2 раунда и выше, когда одна команда обыграла другую в 7 шайб – «Авангард» 18 марта 2022 года обыграл «Металлург» 8:1. В тот же день «Спартак» в Санкт-Петербурге обыграл СКА 6:1.

Лена Мисько

🚜 «Трактор» снова делает это! Вторая победа над «Динамо» Какой же сумасшедший и шикарный был матч. Челябинцы дали отыграться москвичам – с 0:2 и 2:4. Но в овертайме Шаров лёжа всё решил 👊🏻 Обладатель Кубка Континента едет в Челябинск, проигрывая 0:2 в серии 😬