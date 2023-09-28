Депутаты фракции ЛДПР во главе с главой Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатные участки земли семьям с детьми, прожившим в браке более 10 лет.
Семьям «со стажем» предложили выдавать бесплатную землю
Комментарии
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FAKE Латыш
У меня есть знакомая многодетная семья и им предложили землю ни пригодную к жизни, нет ни счета, ни воды и уж тем более газа. Так что эти подачки нах нужны.,.
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9 час.
Е
Евлампий
Не смешно когда так смешно!
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5 час.
Андрей Владимирович
Да, болот много у нас в стране, выдадут, люди их в порядок приведут, дорогу за свой счёт построят, а эти слуги народа за налогами придут, вот бизнес! Не сеял не пахал, а налоги получил!
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1 час.
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