В ЕС призвали прекратить любое сотрудничество с Россией в сфере науки

Член ЕП от Литвы Мажилис призвал прекратить сотрудничество с РФ в сфере науки Член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис призвал прекратить любое сотрудничество с Россией в сферах науки и освоения космоса.
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