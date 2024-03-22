В ЕС призвали прекратить любое сотрудничество с Россией в сфере науки

Член ЕП от Литвы Мажилис призвал прекратить сотрудничество с РФ в сфере науки Член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис призвал прекратить любое сотрудничество с Россией в сферах науки и освоения космоса.