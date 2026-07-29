Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

«Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой»: Маргарита Симоньян рассказала, как болезнь изменила ее внешность и жизнь

«Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой»: Маргарита Симоньян рассказала, как болезнь изменила ее внешность и жизнь

«Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой»: Маргарита Симоньян рассказала, как болезнь изменила ее внешность и жизньМаргарита Симоньян, почетный гражданин Краснодара, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, рассказала о том, через что ей пришлось пройти за последние месяцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии