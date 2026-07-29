«Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой»: Маргарита Симоньян рассказала, как болезнь изменила ее внешность и жизнь

«Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой»: Маргарита Симоньян рассказала, как болезнь изменила ее внешность и жизньМаргарита Симоньян, почетный гражданин Краснодара, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, рассказала о том, через что ей пришлось пройти за последние месяцы.