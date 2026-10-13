Горсть пользы: как тыквенные семечки влияют на давление

Тыквенные семечки содержат магний, калий и аргинин, участвующие в регуляции артериального давления. Об этом сообщает EatingWell со ссылкой на диетологов.
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