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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркова о травме руки: «Играла в защите, и девочка ногтем прорезала между пальцев. Наложили 13 швов, чтобы быстрее срослось»

Доигровщица турецкого «Вакыфбанка» и сборной России Марина Маркова рассказала о травме, полученной в начале сезона.

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