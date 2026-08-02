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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» продал на матч со «Спартаком» более 15 тысяч билетов

В пресс-службе «Ахмата» рассказали о том, сколько билетов билетов продано на матч 2-го тура РПЛ против «Спартака».

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