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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Важно, чтобы «Спартак» играл хорошо – это в интересах российского футбола»

Дмитрий Губерниев: «Стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Важно, чтобы «Спартак» играл хорошо – это в интересах российского футбола»

– Продержится ли Гильермо Абаскаль на посту главного тренера «Спартака» до конца 2024 года? – По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль или нет.

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