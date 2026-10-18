Болеем за наших! Дуэт «Потеха» представит Новоаннинский КДК на масштабном Всероссийском конкурсе. Андрей Семёнов и Антон Московкин вышли в финал Всероссийского конкурса исполнителей на традиционных народных музыкальных инструментах «Русский строй».
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