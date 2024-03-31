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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Тазовском на ярмарку при Слёте оленеводов приехали торговцы издалека

В Тазовском на ярмарку при Слёте оленеводов приехали торговцы издалека

В Тазовском в выходные развернулась большая ярмарка, признанная в 2023 году лучшей в стране. 30–31 марта в райцентре проходит самый колоритный весенний праздник — Слет оленеводов (0+), и ярмарочная торговля — его традиционная составляющая.

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