В Тазовском на ярмарку при Слёте оленеводов приехали торговцы издалека

В Тазовском в выходные развернулась большая ярмарка, признанная в 2023 году лучшей в стране. 30–31 марта в райцентре проходит самый колоритный весенний праздник — Слет оленеводов (0+), и ярмарочная торговля — его традиционная составляющая.