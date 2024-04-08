RS: нужно позволить 75-летнему НАТО «заснуть»

Все лидеры западной коалиции мечтают о старом и более спокойном Североатлантическом альянсе. В этом смысле необходимо позволить НАТО и дальше продолжать быть дисфункциональным, чтобы сохранять баланс сил и мир.
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