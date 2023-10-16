Закуска из цукини

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 2 Цукини 2 штуки Майонез 5 столовых ложек Чеснок 15 г Тертый твердый сыр 8 столовых ложек Молотый черный перец ½ чайные ложки Порошок чили 1 чайная ложка Горчичное масло 1 столовая ложка Соль по вкусу Зелень по вкусу ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.
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