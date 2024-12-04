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Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

В столице действует единая система поддержки инвалидов 4 декабря научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой в столице посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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