Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил опорпункт ВСУ и БМП Bradley

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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