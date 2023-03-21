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Доброе дело под маской. Как Михутка помогает особенным детям и кого прячет его костюм

Доброе дело под маской. Как Михутка помогает особенным детям и кого прячет его костюм

Доброе дело под маской. Как Михутка помогает особенным детям и кого прячет его костюм Благодаря "Михутке" дети из Алтайского края ездили в гости к Хабибу, встречались с Ольгой Бузовой и летали на воздушном шаре Пять лет исполняется в апреле 2023 года знаменитому алтайскому благотворительному проекту "Михутка", который воплощает мечты особенных детей в реальность: мальчики и девочки с инвалидностью встречались со звёздами – Константином Хабенским, Ольгой Бузовой, ездили в гости к Хабибу, летали на воздушных шарах и на больших самолётах.

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