Анна Семенович призналась, что худеет на препарате — аналоге «Оземпика»

Певица Анна Семенович стремится к обретению идеальных форм и уже сбросила шесть килограммов. В беседе с Общественной Службой Новостей она поделилась, что еще весной задумалась о своем внешнем виде и решила вплотную заняться похудением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии