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Анна Семенович призналась, что худеет на препарате — аналоге «Оземпика»

Анна Семенович призналась, что худеет на препарате — аналоге «Оземпика»

Певица Анна Семенович стремится к обретению идеальных форм и уже сбросила шесть килограммов. В беседе с Общественной Службой Новостей она поделилась, что еще весной задумалась о своем внешнем виде и решила вплотную заняться похудением.

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