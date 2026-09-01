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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Онугха о Турции: «Плохой уровень жизни, люди, организация команд, мне не понравилось. По сравнению с Россией – небо и земля»

Нападающий « Родины » Герман Онугха остался недоволен жизнью в Турции, где выступал за «Кайсериспор».

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