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Иван Просветов: «Россия, США, Китай и Канада – одни из самых сильных и динамично развивающихся стран мира. В бытовых моментах Россия ушла вперед – возьмите те же «Госуслуги»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов ответил на вопрос о том, в чем Россия превосходит другие страны мира.

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