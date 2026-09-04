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Два исследования меняют представление о механизмах развития болезни Альцгеймера

Два исследования меняют представление о механизмах развития болезни Альцгеймера

Первая работа команды из Колумбийского университета касается тау белка. В норме он преимущественно находится в аксонах – длинных отростках нейронов, а при болезни Альцгеймера накапливается в теле клетки и дендритах, где формирует патологические скопления.

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