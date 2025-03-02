Что в Кремле заявили перспективах сотрудничества России и США

Всему комплексу двусторонних отношений России и США нанесен огромный ущерб, предстоит огромная работа по их восстановлению, «предстоит долгий путь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент его интервью опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
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