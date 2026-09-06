В Британии грабители за несколько секунд вынесли украшения из магазина

Шестеро мужчин в масках совершили дерзкий налёт на ювелирный магазин в британском Брэдфорде. Чтобы попасть внутрь, они несколько раз направили пикап прямо в витрину, передаёт CCTV.
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