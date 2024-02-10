Ему не понравилась фигура Родины-матери. Ему очень не хватает на ней хиджаба, паранджи и никаба

ВГ

Виктор Гутман

Это диагноз! 57 лет стоит эта выдающаяся скульптура Родины - Матери, символ героизма советского народа, и нашелся придурок с отклонениями психики, который истребовал этот символ изувечить. Не исключено его физическое воздействие. Место ему в психлечебнице или на лесоповале.