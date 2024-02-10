Politiki.net "Можно ли измерить чувство стыда? - Да, посмотрите достопримечательности Волгограда", - активист Ахияретдинов с претензией к Путину.
Ему не понравилась фигура Родины-матери. Ему очень не хватает на ней хиджаба, паранджи и никаба
Комментарии
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Александр Зубков
Откуда, мля, появляются такие дебилы?
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2 час.
ВГ
Виктор Гутман
Это диагноз! 57 лет стоит эта выдающаяся скульптура Родины - Матери, символ героизма советского народа, и нашелся придурок с отклонениями психики, который истребовал этот символ изувечить. Не исключено его физическое воздействие. Место ему в психлечебнице или на лесоповале.
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2 час.
Василий Целовальников
Дожились и до памятников, от мигрантов! Всё это от того, что Россияне проявляют излишнюю доброжелательность к бывшим братьям по СССР!!!
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1 час.
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