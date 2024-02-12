Фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова осудили на сроки до 7,5 года колонии

Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.
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