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Кузнецов набрал очки (7+8) в 12-й игре подряд. У него 65 баллов в 64 матчах

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3), ассистировав Александру Овечкину.

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