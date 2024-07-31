Треш-стримы в России запретили

Госдума России 30 июля приняла закон о запрете треш-стримов. В тексте документа есть формулировка. «Треш-стрим» - это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.