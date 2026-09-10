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Тверские ученые предложили принципиально новый подход к получению топлива из газов

Тверские ученые предложили принципиально новый подход к получению топлива из газов

Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) создали катализатор для получения топлива из газов на основе сверхсшитого полистирола вместо традиционных оксидов алюминия и кремния.

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