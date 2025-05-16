Юрист Хаминский: место для жарки мяса должно находиться в пяти метрах от дома

Место для жарки мяса и шашлыков должно находиться не менее чем в пяти метрах от дома. Об этом правиле РИА Новости напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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