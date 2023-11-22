Кремль отреагировал на решение Финляндии полностью закрыть границу с Россией Ирэн ОрлонскаяПолное закрытие границы Финляндии вызвало «глубокое сожаление», заявил представитель Кремля в понедельник, 20 ноября.
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