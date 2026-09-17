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GaN-зарядка в небольшом корпусе с четырьмя портами, 140 Вт и экраном — представлена Colorful iGame Armor G114

GaN-зарядка в небольшом корпусе с четырьмя портами, 140 Вт и экраном — представлена Colorful iGame Armor G114

iGame G114 показывает мощность и распределение энергии в реальном времени и поддерживает основные стандарты быстрой зарядки Colorful представила зарядное устройство iGame Armor G114 мощностью 140 Вт.

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