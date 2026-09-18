Путин назначил Юлию Елистратову председателем суда в Перми

17 сентября в Кировском районном суде Перми прошла церемония представления нового руководителя. На должность председателя суда Юлия Елистратова была назначена указом главы государства Владимира Путина от 27 июля 2026 года № 514, проинформировали в пресс-службе Пермского краевого суда.
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