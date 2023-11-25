Армия России уничтожила более двухсот целей на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили свыше двухсот целей на Краснолиманском направлении, а также нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украине.
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