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Армия России уничтожила более двухсот целей на Краснолиманском направлении

Армия России уничтожила более двухсот целей на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили свыше двухсот целей на Краснолиманском направлении, а также нанесли удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украине.

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