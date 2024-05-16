Молдавская оппозиция ставит на место румынского премьера

Молдавская оппозиционная Партия социалистов сделала резкое заявление в связи с очередным высказыванием премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, обвинив его в оскорблении национальных чувств молдавского народа.
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