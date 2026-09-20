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Тренер «Торонто» о дебюте Маккенны в выставочном матче: «Хорошее начало, у него было 3-4 момента. Он сам оказывает на себя давление, я не буду этого делать»

Главный тренер «Торонто» Джим Хиллер высказался о дебюте Гэвина Маккенны в составе команды.  Первый номер драфта НХЛ-2026 принял участие в выставочном матче с « Монреалем » (1:4) и остался без набранных очков.

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