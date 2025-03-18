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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Конкуренция в российском футболе – мощнейший двигатель прогресса. Такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство»

«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ. – Посмотрим, что будет дальше. Но такой «Спартак» – это уже борьба за чемпионство.

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