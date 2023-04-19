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Российские саперы и робот «Уран-6» уничтожили более 180 противопехотных мин в поселке Золотое в ЛНР

Российские саперы и робот «Уран-6» уничтожили более 180 противопехотных мин в поселке Золотое в ЛНР

Шестнадцать мин на одном квадратном метре приходится обезвреживать российским саперам в Донбассе. Они расчищают путь специалистам, которые тянут электричество и газ в населенные пункты, чтобы там как можно скорее восстановилась обычная жизнь.

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