Театр абсурда
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Театр абсурда

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Генсек Рютте. Россия пошла на Восток? Тогда и мы идём к вам!

Генсек Рютте. Россия пошла на Восток? Тогда и мы идём к вам!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Кто-нибудь, верните Столтенберга! В том, что с Рютте явно не лады понятно давно. Насколько он глаголет от себя или читает начертанное кем-то в тени? В любом случае этого чудика не случайно выбрали на эту роль.

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