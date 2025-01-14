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Начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло исполнил желание 10-летней Миланы

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и в канун Старого Нового года начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло исполнил новогоднее желание ученицы четвертого класса гимназии № 23 города Иваново Миланы Желниной В преддверии новогодних и Рождественских праздников мама Миланы оставила на сайте акции заявку, и девочка с нетерпение ждала новогоднего чуда и загадала желание-сюрприз.

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