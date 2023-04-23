Гороскоп финансов с 24 по 30 апреля

Грядущий период с астрологической точки зрения не особо удачен для финансовой сферы жизни. Астрологи советуют подходить к решению финансовых вопросов осторожно и без спешки, так как сейчас самый расцвет негативной силы ретроградного Меркурия.
Грядущий период с астрологической точки зрения не особо удачен для финансовой сферы жизни. Астрологи советуют подходить к решению финансовых вопросов осторожно и без спешки, так как сейчас самый расцвет негативной силы ретроградного Меркурия.
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