«Комок к горлу подкатывает». Тихонов — о победе российских лыжников в эстафете на ОИ-2022

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал первое место российских лыжников в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

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