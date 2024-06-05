Тренер Непомнящий призвал не сравнивать "Зенит" Семака и "Спартак" Романцева

Тренер Валерий Непомнящий призвал не сравнивать петербургский "Зенит", который в сезоне-2023/24 в шестой раз подряд стал чемпионом России, и московский "Спартак" под руководством Олега Романцева, который восемь раз побеждал в первенстве России и один раз - в чемпионате СССР.