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Чемпионат Франции. «Ле-Ман» встретится с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» примет «Виллербан»

«Ле-Ман» примет «Париж», «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Виллербаном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Роанн – 2-0, Дижон – 2-0, Виллербан – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Париж – 1-0, Сен-Кантен – 1-1, Элан Шалон – 1-1, Нантер – 1-1, Шоле – 1-1, Бурк – 1-1, Лимож – 1-1, Страсбур – 1-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Нанси – 0-2, По-Ортез – 0-2, Булазак – 0-2.

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