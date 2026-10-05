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Эр-Рияд стремится контролировать Йемен ради геополитики, заявил эксперт

Эр-Рияд стремится контролировать Йемен ради геополитики, заявил эксперт

Востоковед-арабист, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в программе «Мнение» на News Front , что Саудовская Аравия, пытаясь контролировать обстановку в Йемене, преследует скорее геополитические интересы, чем религиозные.

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